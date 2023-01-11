Пакистан поможет Украине с оружием: стало известно об отправке крупной партии снарядов

Украина получит большое количество снарядов от Пакистана

Пакистан намерен присоединиться к клубу стран, которые поставляют оружие Украине для борьбы с российской агрессией.

Как информирует The Economic Times со ссылкой на собственные источники в Исламабаде, речь идет об отправке во второй половине января 159 контейнеров со снарядами для артиллерии.

Отмечается, что местная судоходная компания Project Shipping направит судно с порта Карачи в польский Гданьск. Согласно информации издания, речь идет о метательных зарядах M4A2, капсюлях M82 и взрывателях PDM для 155-мм артиллерии.

Взамен страна может получить помощь в обслуживании вертолетов Ми-17 и танков Т-80УД.

Издание также напоминает, что Пакистан и Украина имеют давнее оружейное сотрудничество, которое длится с 1991 года. До 2020 года они заключили контрактов на 1,6 миллиарда долларов.

Среди них был и контракт на поставку 320 упомянутых танков Т-80УД, вместе с запчастями, боеприпасами и другими необходимыми для обслуживания вещами.

Кроме того, Пакистан уже помогал организовывать воздушный мост для переброски оружия Британией в Украину в августе 2022 года.

Стоит отметить, что в Украине уже были замечены 122-мм и 155-мм артиллерийские снаряды с пакистанской маркировкой, поскольку страна использует оружие, как советского, так и западного производства.