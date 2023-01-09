Впервые с начала войны: западные СМИ заговорили о передаче Украине британских танков

В Минобороны Великобритании пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию

На прошлой неделе Великобритания намекнула, что может передать Украине танки. Вероятнее всего, речь идет о танках Challenger 2, которые стоят на вооружении британской армии с 1994года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники. Примечательно, что британские танки могут отправиться в Украину впервые с начала полномасштабной войны.

Уже несколько недель в Великобритании идут дискуссии по поводу передачи Украине нескольких боевых танков Challenger 2 британской армии. Предварительно, речь идет о 10 танках. Этот шаг бы означал усиление поддержки Украины с Запада и этому примеру могли бы последовать другие страны НАТО, в частности, Германия.

Эти танки сами по себе существенно не изменят ход войны. Но преодоление этого барьера поможет западным странам передавать Украине новое вооружение без опасений, что россия может расценить это как эскалацию конфликта.

Окончательное решение пока что не принято, но если правительство Риши Сунака согласует передачу танков Украине, то Великобритания станет первой страной, которая отреагирует на просьбу украинских властей оснастить Силы обороны мощным западным вооружением. В Минобороны страны не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

"На сегодняшний день мы предоставили Украине более 200 единиц бронетехники, в том числе машины Stormer, вооруженные ракетами Starstreak. Мы также предоставили десятки тысяч единиц индивидуальной защиты, включая шлемы и бронежилеты, средства передвижения и материально-технического обеспечения, противотанковое оружие, ракеты и системы ПВО, зимнее и медицинское оборудование", — заявил спикер Министерства обороны Великобритании.

Известно, что в 2022 году Великобритания передала Польше 14 танков Challenger 2, чтобы Варшава смогла передать Киеву советские танки Т-72 из своего арсенала. Танк оснащен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой, его вес 62,5 тонны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия передаст Украине ЗРК Patriot и БТР Marder. В правительстве официально подтвердили эту информацию.