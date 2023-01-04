Снарядный голод продолжается: в Украине заметили новые боеприпасы из Пакистана

Украинские военные используют все доступное вооружение и боеприпасы, чтобы держать оборону

Несмотря на начало выпуска своих снарядов, Украина продолжает испытывать потребность в боеприпасах. Среди используемых на линии фронта заметили не только новые снаряды стандарта НАТО, но и пакистанские.

Детали сообщает Ukraine Weapons Tracker. По их данным, Силы обороны Украины используют несколько видов боеприпасов из Пакистана. В частности, речь о метательных зарядах M4A2. Их могли поставить с боеприпасами калибра 155 мм M107. Еще летом стало известно об использовании для гаубиц снарядов 122 мм.

Характеристика снарядов из Пакистана

Боеприпас калибра 155 мм предназначен для поражения стационарных целей, мест скопления пехоты, полевых укрытий, легкобронированных целей, систем вооружения, боевой и транспортной техники и т. д. По данным производителя аналогичных снарядов, дальность выстрела — 18,1 км.

Характеристика снарядов 155мм

Дальность снарядов 155 мм

Украина получала снаряды из Пакистана не напрямую, сообщалось ранее. Вероятной третьей страной, через чьи руки прошли эти снаряды, называли Великобританию, но официально это подтверждено не было.

Из-за снарядного голода в Украине страны-партнеры уже запланировали повышение производства снарядов — на весну 2023 их должны производить 20 тысяч (вероятно, в месяц. — Ред.). В Европе также несколько производителей заявили про наращивание производства, в частности холдинг Czechoslovak Group увеличит количество производимых 155-мм боеприпасов вдвое — до 100 тысяч в год.

"Телеграф" сообщал, что враг тоже вынужден экономить снаряды из-за их нехватки. По оценкам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова количество боеприпасов для обстрелов уже сократилось, но заметнее это станет к весне 2023.