Украина уже производит собственные снаряды 152 мм: полковник оценил их значимость для фронта

Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", почему с россией невозможно достичь паритета в артиллерии

Министерство обороны Украины показало первые снаряды калибра 152 миллиметров отечественного образца, которые произвел "Укроборонпром". По данным Минобороны, уже через несколько дней запалы поступят на вооружение Сил обороны.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра и решается вопрос наращивания объемов. При этом, как известно, партнеры Украины помогают украинским военным поставкам калибра 155 мм.

"Телеграф" поинтересовался у военного эксперта, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, насколько производство снарядов украинского образца может существенно повлиять на обеспечение украинских подразделений и повлияет ли это как-то на ход войны против россии.

— Как можно оценить новость о запуске "Укроборонпромом" производства снарядов 152 мм?

— Производство боеприпасов нужна вещь, потому что большая часть нашего артиллерийского парка — все же системы советского образца, которые используют эти снаряды. Поэтому это, безусловно, улучшит ситуацию с обеспечением. И не только с точки зрения объемов производства этих снарядов, но даже с точки зрения логистики. В частности, если мы говорим о поставках этого боеприпаса из других стран, нужно отдавать себе отчет в том, что это связано с логистической составляющей. Поэтому в любых объемах, если мы можем сократить расходы на доставку, транспортировку, сэкономить время, то это в любом случае улучшит ситуацию.

— Насколько опасно такое производство на территории Украины с учетом постоянных ракетных атак россии и других рисков безопасности (например, происков наводчиков ракет, российских шпионов, "кротов" и т.п.)?

— Это уже задача оперативной безопасности предотвращать распространение информации. Плюс есть такое понятие, как внутренняя безопасность. То есть принятие мер, минимизирующих возможность нанесения удара по таким предприятиям. Вплоть до того, чтобы под землей их размещать.

— Насколько существует риск дефицита снарядов калибра 155 мм для ВСУ, учитывая информацию в некоторых СМИ , что США якобы подошли к пределу исчерпания своего высокотехнологичного вооружения?

— Мы не ощущаем острого дефицита снарядов 155 мм. Это чепуха, если нам их поставили около миллиона штук! О каком дефиците может идти речь?

— Если в целом анализировать ситуацию с артиллерией, как производство снарядов 152 мм для ВСУ и других боеприпасов может повлиять на дальнейший ход войны с рф?

— Смотрите, сама по себе артиллерия не решает все на войне. Она решает многие проблемы и обеспечивает выполнение задач. Я скажу больше — она критически важна. Но надо понимать, что артиллерия не единственная, кто решает военные задачи. Если мы говорим, что речь идет об обеспечении выполнения боевых задач, артиллерия является одним из факторов их реализации. И значимый фактор. Поэтому наращивание нашего потенциала может решить эту проблему (выполнения задач, — Авт.), но в комплексе. Только таким способом.

— Когда Украина добьется паритета с россией в артиллерии?

– Никогда. Такие идеи — бред. Физически бессмысленно производить такое же количество артиллерийских стволов, какое у них есть. Это идиотизм высшего пилотажа (из-за невозможности достичь уровня российского арсенала, — Авт.).

Справка: По данным порталаThe Military Balance , к началу 2022 года российская армия на своем вооружении официально имела около 6 тысяч артиллерийских установок (включая РСЗО). Однако Россия еще имеет огромные запасы артиллерийских установок на складах — более 22 тысяч.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Силы обороны уничтожили 1901 артсистему (395 РСЗО).