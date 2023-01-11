Ситуация в Соледаре ухудшилась: Арестович рассказал детали

Оккупанты теперь могут обстреливать автомобили, которые двигаются между городами

Трасса соединяющая Бахмут с Соледаром (Донецкая область) оказалась под огневым контролем россиян, что усложняет снабжения осажденного города.

Как рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным, установление огневого контроля значит то, что оккупанты теперь могут обстреливать двигающиеся по этой дороге автомобили.

Это усложняет процесс снабжения города и украинских войск в нем необходимыми ресурсами.

По словам Арестовича, оккупанты в настоящее время контролируют восточную часть Соледара, однако добавил, что даже если командование ВСУ примет решение о выводе войск из города, то это все равно не повлияет на ход войны и ее итоги.

Ситуация под Соледаром

Как сообщалось ранее, под Соледаром сейчас наблюдается самая сложная ситуация на всей линии фронта. Там украинские защитники делают все возможное, чтобы измотать силы оккупантов и не дать им продвинуться.

При этом город подвергается постоянным артиллерийским обстрелам, и лишь за последние сутки оккупанты совершили по нему более 80 массированных ударов.