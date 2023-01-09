ВСУ действуют образцово, но ситуация угрожающая: Бутусов рассказал, что действительно происходит в Соледаре

Соледар под контролем ВСУ, но россияне подтягивают резервы для повторного штурма города

Ситуация в Соледаре Донецкой области остается напряженной. Командование ВСУ намерено усилить этот участок фронта, чтобы держать оборону, но враг тоже подтянул свои резервы.

Об этом сообщает военный журналист Юрий Бутусов, который находится непосредственно в городе. По состоянию на 21:00 город находится в угрожающей ситуации, а трасса для поставок в Соледар простреливается врагом.

Россияне смогли выйти на позиции, которые позволяют им простреливать основную трассу поставок на Соледар, но на саму дорогу оккупанты выйти не могут. ВСУ находятся не в полном окружении, однако нормальный подвоз боеприпасов и другой помощи невозможен, что усложняет оборону. Несмотря на сложную ситуацию и неблагоприятную погоду (мороз до -18), журналист уверяет, что есть возможности исправить ситуацию.

"У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, войска есть, есть много людей. Есть техника. Трудная обстановка всем понятна. Нужны действия, которые исправят эту обстановку. Необходимы не хаотические действия, а спланированы, чтобы реализовать наши преимущества шаг за шагом. Тактическая обстановка ясна нашему командованию, вчера в Соледаре был командующий ОУВ Сырский. Что происходит в самом Соледаре? Температура усложняет действия войск: – 18, это надо учитывать, и это создает проблемы и нам и врагу. При такой температуре боеспособность сильно зависит от должной поставки", — написал Юрий Бутусов.

Он отметил, что бойцы 46-й аэромобильной бригады ведут жесткие оборонительные бои за каждый дом, бои и перестрелки не прекращаются ни на минуту. Россиянам удалось продвинутся на нескольких направлениях, но ценой очень больших потерь. Украинские же десантники полностью доверяют своему командованию и действуют четко, слаженно и образцово, несмотря на то что враг подтягивает резервы.

"46 аэромобильная бригада делает все возможное, сохраняет боеспособность в сверхтяжелых условиях. Десантники действуют образцово, бойцы доверяют командирам и каждый делает все возможное для уничтожения врага. Российские штурмовые группы уничтожаются одна за другой в контактных боях на ближних расстояниях, но они продолжают атаки и вводят в бой резервы", — передает журналист с места событий.

Основная угроза — это охват Соледара с флангов города. Оккупанты будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тылу Соледара. Чтобы обойти город, враг направил свежие резервы из состава воздушно-десантных войск. Захвату Соледара российское командование придает большое политическое значение, подчеркнул Юрий Бутусов.

Также он отметил работу 93-й механизированной бригады "Холодный Яр", которая три месяца держала оборону Бахмута и Соледара. Он привел в пример работу командиров бригады и отметил, что бойцы дрались за каждую посадку и наносили урона врагу больше, чем несли сами. Если командиры других подразделений будут руководить так же, то есть шанс исправить ситуацию в пользу ВСУ.

"Вспоминается, как держала Соледар и Бахмут три месяца подряд одна 93-я механизированная бригада. Как бы было важно, если бы комбрига и всех командиров батальонов 93-е отметили за их мастерские действия на самом высоком уровне, и пытались бы организовать управление, разведку, применение войск так же эффективно, как действовала 93-я. Они дрались за каждую посадку и наносили потери россиянам в разы больше, чем несли сами. Если управлять таким образом, есть все возможности исправить ситуацию", — подчеркнул военный журналист.

Так же он отметил эффективность действий 10-й горно-штурмовой бригады и отметил, что у украинских командиров есть опыт, чтобы эффективно уничтожить россиян и одержать победу в самых сложных условиях.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что для штурма Соледара оккупанты подтянули резервы "вагнеровцев". После неудачной попытки взять город на днях, россияне собрали больше сил, чтобы прорвать оборону украинских воинов.

Также "Телеграф" сообщал, что два волонтера из Великобритании пропали под Соледаром. Полиция уже объявила их в розыск.