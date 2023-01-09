"Прямо в эти минуты": в Минобороны сделали заявление по ситуации в Соледаре

"Вагнеровцы" штурмуют Соледар

Украинские защитники отбили атаку на Соледар, однако оккупанты провели перегруппировку и подтянули самые лучшие резервы "вагнеровцев", чтобы попытаться штурмовать город еще раз.

Как сообщила в своем telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр, россияне провалили первую попытку атаковать город, а потому отступили, чтобы восстановить потери.

В настоящее время они поменяли тактику и проводят новый массированный штурм.

"Враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев", — сообщила она.

По словам замминистра, противник ведет наступление прямо по телам своих же убитых солдат, а также массово применяет артиллерию, минометы и РСЗО, накрывая огнем собственные подразделения.

Как сообщалось ранее, в ВСУ ранее сообщали, что морозная погода позволит оккупантам более широко использовать бронетехнику для наступления на Соледар.

Также там добавили, что только за последние сутки оккупанты нанесли 106 ударов по этому направлению. Кроме того, произошло 22 боевых столкновения врага с украинскими защитниками, которые делают все возможное, чтобы у россиян не было возможности продвинуться вглубь.