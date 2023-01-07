Новый горячий участок фронта: стало известно, что на самом деле происходит в Соледаре

В ВСУ рассказали об обстановке в Соледаре

Вопреки появившейся информации о том, что оккупантам удалось захватить Соледар, эта информация не соответствует действительности. Однако обстановка там тяжелая.

Как сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире единого марафона новостей, в городе идут ожесточенные бои, однако ВСУ пока удавалось отбить атаки россиян.

"Там происходят тяжелые кровопролитные бои. Лишь с 00:00 произошло 76 обстрелов оккупанта в этом направлении, 10 боевых столкновений", — сказал он.

Череватый добавил, что командование ВСУ и сами украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные повреждения российским войскам и выровнять тактическое положение.

Он пообещал предоставить другие детали позже, но подчеркнул, что Соледар не находится под контролем россиян.

Стоит отметить, что утром 7 января журналист Юрий Бутусов обнародовал сообщение о том, что бойцы 46-й десантно-штурмовой бригады надежно держат город, и в качестве доказательства добавил фото возле врат госпредприятия "Артемсоль".

Юрий Бутусов в Соледаре

Соледар находится на северо-востоке от Бахмута. Согласно данным Liveuamap оккупанты полностью контролируют расположенный рядом населенный пункт Бахмутское и вплотную подошли к городской черте.

Бои в Соледаре

Стоит отметить, что россияне накануне заявили об успехе в Соледаре и о том, что город практически уничтожен.

Напомним, накануне корреспондент "Телеграфа" побывал в соседнем с Соледаром городе Бахмут, где идут наиболее ожесточенные бои, и показал, как выглядит город спустя месяцы постоянных обстрелов.