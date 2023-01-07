Нова гаряча ділянка фронту: стало відомо, що насправді відбувається у Соледарі

У ЗСУ розповіли про обстановку у Соледарі

Всупереч інформації про те, що окупантам вдалося захопити Соледар, ця інформація не відповідає дійсності. Однак ситуація там важка.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі єдиного марафону новин, у місті йдуть запеклі бої, проте ЗСУ поки що вдавалося відбити атаки росіян.

"Там відбуваються тяжкі кровопролитні бої. Лише з 00:00 сталося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень", — сказав він.

Череватий додав, що командування ЗСУ та самі українські захисники роблять все, щоб завдати максимальних пошкоджень російським військам та вирівняти тактичне становище.

Він пообіцяв надати інші деталі пізніше, але наголосив, що Соледар не перебуває під контролем росіян.

Варто зазначити, що вранці 7 січня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив повідомлення про те, що бійці 46-ї десантно-штурмової бригади надійно тримають місто, і як доказ додав фото біля воріт держпідприємства "Артемсоль".

Юрій Бутусов у Соледарі

Соледар знаходиться на північний схід від Бахмуту. За даними Liveuamap окупанти повністю контролюють розташований поряд населений пункт Бахмутське і впритул підійшли до межі міста.

Бої у Соледарі

Варто зазначити, що росіяни напередодні заявили про успіх у Соледарі та про те, що місто практично знищене.

Нагадаємо, напередодні кореспондент "Телеграфа" побував у сусідньому із Соледаром місті Бахмут, де йдуть найбільш запеклі бої, і показав, як виглядає місто через місяці постійних обстрілів.