Волонтеры из Великобритании пропали без вести под Соледаром: что известно (фото)

Связь с волонтерами пропала 6 января

Возле Соледара (Донецкая область), где сейчас проходят ожесточенные бои с российскими захватчиками пропали два гражданина Великобритании. В полиции объявили мужчин в розыск.

Так, согласно сообщению на официальном сайте Нацполиции, 6 января, в восемь часов утра двое волонтеров из Британии Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и с тех пор связь с ними была утрачена.

Уже на следующий день в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух мужчин в возрасте 28 и 48 лет. В настоящий момент правоохранителями осуществляются следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождение пропавших.

Эндрю Бегшо и Кристофер Перри

"По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести). Если вы видели пропавших граждан или располагаете какой-либо информацией о них, просим сообщить в полицию", — говорится в сообщении на сайте.

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