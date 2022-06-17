Ветеран морской пехоты США пропал без вести в Украине - CNN

Американец хотел помочь украинскому народу защититься от вторжения рф

Вслед за новостью о двух плененных россиянами американских добровольцах на войне в Украине иностранные СМИ опубликовали информацию о пропаже без вести третьего. Им стал морпех-ветеран Грэди Курпаси, которого родные слышали в последний раз еще в апреле.

Информацию о военнослужащем раздобыл телеканал CNN. Интерес к его личности проявился после того, как в американском госдепартаменте заявили о без вести пропавшем добровольце на территории Украины.

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Факт пропажи Курпаси подтверждает его супруга, с которой смогли связаться журналисты. Она отмечает, что в последний раз слышала хоть какую-то весточку от мужа 23-24 апреля. После этого он исчез с инфорполя и больше не звонил.

Грэди Курпаси

Грэди Курпаси имеет 20-летний стаж военной службы в морской пехоте Соединенных Штатов. В ноябре 2021 года он вышел в отставку, но надолго дома не задержался. Когда началось полномасштабное вторжение рф в Украину, он решил пойти на фронт иностранным добровольцем.

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При этом его друзья говорят, что сам Курпаси не слишком представлял себя непосредственно на передовой. Однако у него есть определенный набор навыков, который способствует выживанию в сложных боевых ситуациях.

Находится ли Курпаси в плену или же получил смертельное ранение, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в статусе военнопленных находятся сразу три иностранных военных — двое британцев и один марокканец. Им присудили смертельную казнь в т.н. "ДНР", дав месяц на подачу апелляции.

Сейчас активно начались разговоры о возможном обмене бойцов на пророссийского политика Виктора Медведчука.