В Соледаре ситуация напряженная: в ВСУ рассказали о новых шагах и объяснили, как мороз влияет на бои

Командующие ВСУ приняли решение усилить участок фронта в районе Соледара, чтобы удержать там оборону

Из-за морозной погоды российские оккупанты могут возобновить свою активность в направлении Соледара (Донецкая область). Поэтому для стабилизации нарастающего в последние дни напряжения украинское командование приняло решение отправить на это отрезок дополнительные силы и средства.

Такую информацию во время очередного эфира всеукраинского телемарафона "Единых новостей" озвучил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Морозная погода, если продолжится, позволит использовать тяжелую технику типа танков, БМП и БТРов. Следовательно, будут возможны контрнаступательные действия", — пояснил он.

Также Череватый добавил, что мороз позволит врагу лучше подготовиться, разработать оперативные планы, получить определенное преимущество. В то же время, предыдущие военные операции продемонстрировали то, что украинская сторона обычно готовится лучше врага, мол, у украинцев просто нет другого выхода, ведь они борются за свои земли.

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ, сейчас под Соледаром продолжаются кровавые бои. Только за последние сутки оккупанты нанесли 106 ударов по этому направлению. Кроме того, произошло 22 боевых столкновения врага с украинскими защитниками, которые делают все возможное, чтобы у россиян не было возможности продвинуться вглубь.

Кроме того, командование ВСУ решило усилить участок фронта в районе Соледара для того, чтобы удержать там оборону. В ближайшее время на этом направлении появятся дополнительные силы и средства.

"Делается все, чтобы улучшить оперативную обстановку. Соледар на постоянном контроле, и я думаю, что совместными усилиями там удастся стабилизировать обстановку", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, какие цели российский враг пытается достичь на Соледарском направлении.