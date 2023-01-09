Война — день 320: оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар и готовятся к новым наступлениям

Оперативно о главном 9 января

Российское вторжение в Украину длится уже 320 дней. Тяжелые бои продолжаются на Донбассе, где оккупанты ожесточенно штурмуют Бахмут и Соледар, а также в районе Сватово и Кременной. В разведке не исключают, что на этих направлениях оккупанты предпримут очередную попытку наступления, однако сейчас у них там наблюдаются проблемы с переброской войск. При этом россияне могут готовить новый массированный удар, но из-за дефицита ракет на это им понадобится еще некоторое время. ВСУ тем временем продолжают точечными ударами уничтожать склады боекомплекта и места дислокации противника.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Беларуси с 16 января по 1 февраля будут проходить совместные с россией учения боевой авиации, заявили в минобороны страны

С данными за 6 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 317: оккупанты обещают "рождественскую тишину", но ВСУ готовы ко всему

О происходившем 7 января читайте в материале: Война — день 318: россияне активировались на Запорожье и отправляют ДРГ к Херсону

Информация за 8 января доступна в сводке: Война — день 319: тяжелые бои на Донбассе и обстрелы мирных городов