Продвижение на востоке: Гайдай рассказал, какие преимущества получат ВСУ в случае освобождения Кременной

ВСУ получат два важных направления, если освободят город в Луганской области

Деоккупация города Кременная (Северодонецкий район Луганской области) предоставит Вооруженным силам Украины вероятность ударить по оккупантам, атакующим многострадальный Бахмут. Более того, для украинских защитников откроются еще два направления для продвижения вглубь востока.

Об этом в субботу, 31 декабря, в ходе очередного эфира всеукраинского телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Здесь преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются (из Кременной – ред.)", — пояснил он.

м. Кременная на карте

По его словам, одним из направлений, которые откроются для ВСУ после деоккупации города, станет Старобельск, который считается логистическим центром Луганщины. Его освобождение исключит возможность передвижения россиян и перемещения их техники, резервов и личного состава, ведь именно из Старобельска все дороги можно держать под огневым контролем.

Что касается второго направления — это дорога Рубежное – Северодонецк. Она поможет разбить группировку врага, постоянно штурмующего Бахмут.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию под Бахмутом. В частности, по его словам, оккупанты пытаются сосредоточить свои усилия на направлении Бахмут-Запорожья, однако, по его мнению, никаких перспектив у врага там нет.