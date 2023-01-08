Продвигаются двумя "языками": Арестович рассказал о новой цели врага под Соледаром

Враг пытается использовать на Донбассе "православный ИГИЛ"

Новая горячая точка на фронте – Соледар – возникла из-за попыток врага отрезать город от Бахмута и большой группировки украинских войск.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире передачи Фейгин.Live.

По его словам, российские оккупанты стремятся перерезать дорогу Соледар – Славянск.

"Вот они двумя "языками" и продвигаются. Продвигаются понятно как, думаю, все уже видели картинку. Достигают каких-то отдельных успехов за счет атак "смертников". Уверять, что Соледар не возьмут, – не знаю, могут взять, могут не взять. Бахмут точно не возьмут", – подчеркнул советник ОП.

Как известно, в Соледаре Донецкой области сейчас продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери. Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что подразделения Вооруженных сил Украины не потеряли контроль над городом.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты пытаются начать более активно двигаться на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание от неудач под Бахмутом.