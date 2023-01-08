Просуваються двома "язиками": Арестович розповів про нову мету ворога під Соледаром

Ворог намагається використати на Донбасі "православний ІДІЛ"

Нова гаряча точка на фронті – Соледар – виникла через спроби ворога відрізати місто від Бахмута та великого угруповання українських військ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі передачі Фейгін.Live.

За його словами, російські окупанти прагнуть перерізати дорогу Соледар – Слов’янськ.

"От вони двома "язиками" і просуваються. Просуваються зрозуміло як, думаю, всі вже бачили картинку. Досягають якихось окремих успіхів за рахунок атак "смертників". Запевняти, що Соледар не візьмуть, – не знаю, можуть взяти, можуть не взяти. Бахмут точно не візьмуть", – наголосив радник глави ОП.

Як відомо, у Соледарі на Донеччині зараз тривають важкі бої з російськими окупантами. Представник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що окупаційні війська не контролюють місто та зазнають великих втрат. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що підрозділи Збройних сил України не втратили контроль над містом.

Раніше повідомлялося про те, що окупанти намагаються почати активніше рухатися на Запорізькому напрямку, щоб відвернути увагу від невдач під Бахмутом.