Волонтери із Великої Британії зникли безвісти під Соледаром: що відомо (фото)

Зв’язок із волонтерами зник 6 січня

Біля Соледара (Донецька область), де зараз проходять запеклі бої з російськими загарбниками зникли двоє громадян Великої Британії. У поліції оголосили чоловіків у розшук.

Так, згідно з повідомленням на офіційному сайті Нацполіції, 6 січня, о восьмій годині ранку двоє волонтерів із Британії Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська до Соледару, і з того часу зв’язок з ними було втрачено.

Вже наступного дня до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох чоловіків віком 28 та 48 років. Наразі правоохоронцями здійснюються слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти). Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте інформацію про них, просимо повідомити поліцію", — йдеться у повідомленні на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бійці 56-ї бригади зникли безвісти під Пісками. Сім’ї сподіваються на диво і намагаються дізнатися правду про події того дня, збираючи по крихтах розрізнену інформацію.

Також ми повідомляли, що ветеран морської піхоти США зник безвісти в Україні.