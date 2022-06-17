Ветеран морської піхоти США зник безвісти в Україні — CNN

Американець хотів допомогти українському народу захиститися від вторгнення рф

Слідом за новиною про двох полонених росіянами американських добровольців на війні в Україні іноземні ЗМІ опублікували інформацію про зникнення безвісти третього. Ним став морпіх-ветеран Греді Курпасі, якого рідні чули востаннє ще у квітні.

Інформацію про військовослужбовця роздобув телеканал CNN. Інтерес до його особи виявився після того, як в американському держдепартаменті заявили про зниклого добровольця на території України.

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Факт зникнення Курпасі підтверджує його дружина, з якою змогли зв’язатися журналісти. Вона зазначає, що востаннє отримувала хоч якусь звістку від чоловіка 23-24 квітня. Після цього він зник із інфорполя і більше не дзвонив.

Греді Курпасі

Греді Курпасі має 20-річний стаж військової служби у морській піхоті Сполучених Штатів. У листопаді 2021 року він вийшов у відставку, але надовго вдома не затримався. Коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну, він вирішив піти на фронт іноземним добровольцем.

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При цьому його друзі кажуть, що сам Курпасі не надто уявляв себе безпосередньо на передовій. Однак він має певний набір навичок, який сприяє виживанню в складних бойових ситуаціях.

Чи перебуває Курпасі в полоні або отримав смертельне поранення, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у статусі військовополонених перебувають одразу три іноземні військові — двоє британців і один марокканець. Їм присудили смертну кару у т.зв. "ДНР", давши місяць на подання апеляції.

Наразі активно почалися розмови про можливий обмін бійців на проросійського політика Віктора Медведчука.