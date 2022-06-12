ЗМІ дізналися, кого Україна може обміняти на полонених іноземців в ОРДЛО

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає

Двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, які воювали на боці України та потрапили в полон до бойовиків "ДНР", можуть спробувати обміняти, незважаючи на песимістично налаштованого ватажка терористів Дениса Пушиліна. Як "відповідь" росії, ймовірно, здатні передати затриманого два місяці тому проросійського політика Віктора Медведчука.

Таку інформацію передає британське видання Sunday Express, посилаючись на особисті джерела в українському уряді. Варто наголосити, що на офіційному рівні таких даних ще не з’являлося.

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Цілком можливо, що разом із британцями, які, між іншим, обоє мають українське громадянство, спробують обміняти і третього засудженого разом із ними військовополоненого. Ним є громадянин Марокко Саадун Брагім.

Наразі всіх трьох засуджено до страти, яка дозволена на території ОРДЛО. Їх звинуватили у вигаданих злочинах та називають "іноземними найманцями", хоча вони входять до складу офіційного Іноземного легіону ЗСУ.

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За даними британського видання, поки що переговори з росією не велися, але варіант з обміном на Віктора Медведчука спробують розглянути. При цьому у Києві нібито не впевнені, що кандидатура колишнього голови партії "ОПЗЖ" настільки цікава представникам Кремля.

Нагадаємо, що США закликають Москву приборкати бойовиків "ДНР", які порушують міжнародне право. Пильна увага цивілізованого світу до військовополонених іноземців частково допомагає цьому. Як відомо, напередодні в росії почали плутатися, чи був проведений трибунал над полоненим бійцем з Південної Кореї, який також приїхав боротися за Україну.