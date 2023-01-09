У Соледарі ситуація напружена: у ЗСУ розповіли про нові кроки та пояснили, як мороз впливає на бої

Командувачі ЗСУ прийняли рішення посилити ділянку фронту у районі Соледара, аби втримати там оборону

Через морозну погоду російські окупанти можуть поновити свою активність у напрямку Соледара (Донецька область). Тож для стабілізації напруги, котра зростає останніми днями, українське командування прийняло рішення відправити на це відрізок додаткові сили і засоби.

Таку інформацію під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" озвучив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Морозна погода, якщо продовжиться, надасть можливість використовувати важку техніку типу танків, БМП і БТРів. Відтак будуть можливі контрнаступальні дії", — пояснив він.

Також Череватий додав, що це дозволить ворогу краще підготуватися, розробити оперативні плани, отримати певну перевагу. Водночас попередні воєнні операції продемонстрували те, що українська сторона зазвичай готується краще за ворога, мовляв, у українців просто немає іншого виходу, адже вони борються за свої землі.

За словами представника Східного угруповання військ ЗСУ, зараз під Соледаром тривають кроваві бої. Лише за останню добу окупанти завдали 106 ударів по цьому напрямку. Крім того, відбулося 22 бойових зіткнення ворога із українськими захисниками, які роблять усе можливе, аби росіяни не мали можливості просунутися вглиб.

Крім того, командування ЗСУ вирішили посилити ділянку фронту в районі Соледара для того, щоб утримати там оборону. Вже найближчим часом на цьому напрямку з'являться додаткові сили та засоби.

"Робиться все, щоб покращити оперативну обстановку. Соледар на постійному контролі, і я думаю, що спільними зусиллями там вдасться стабілізувати обстановку", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, яких цілей російський ворог намагається досягнути на Соледарському напрямку.