Просування на сході: Гайдай розповів, які переваги отримають ЗСУ в разі звільнення Кремінної

ЗСУ отримають два важливі напрямки якщо звільнять місто на Луганщині

Деокупація міста Кремінна (Сєвєродонецький район Луганської області) надасть Збройним силам України ймовірність вдарити по окупантах, які атакують багатостраждальний Бахмут. Ба більше, для українських захисників відкриються ще два напрямки для просування вглиб сходу.

Про це у суботу, 31 грудня, під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються (з Кремінної – ред.)", — пояснив він.

м. Кремінна на карті

За його словами, одним з напрямків, які відкриються для ЗСУ після деокупації міста, стане Старобільськ, який вважається логістичним центром Луганщини. Його звільнення унеможливить пересування росіян і переміщення їх техніки, резервів і особового складу, адже саме зі Старобільська всі дороги можна тримати під вогневим контролем.

Що стосується другого напрямку — то це дорога Рубіжне – Сєвєродонецьк. Вона допоможе розбити угрупування ворога, яке постійно штурмує Бахмут.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як голова ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував ситуації під Бахмутом. Зокрема, за його словами окупанти намагаються зосередити свої зусилля на напрямку Бахмут-Запоріжжя, однак, на його думку, жодних перспектив у ворога там немає.