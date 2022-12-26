Зеленський розповів, що відбувається під Бахмутом та біля Кремінної

Президент розповів про ситуацію на Донеччині

Окупанти перекидають на Донбас усі свої доступні ресурси, щоб забезпечити хоч якесь просування, проте ЗСУ стійко тримають свої позиції.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, найбільш проблемними є Бахмут, Кремінна та інші напрямки на сході України.

"Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси — а це значні ресурси — щоб вичавити бодай якийсь поступ", — сказав глава держави.

Він також подякував тим бійцям ЗСУ, які продовжують стояти на своїх позиціях і навіть знаходять можливості не тільки нічого не втратити, але завдавати важкої шкоди окупаційній армії та вибивати росіян з їхніх позицій.

Як повідомлялося раніше, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що зараз окупанти фокусують зусилля на напрямі Бахмута та Запоріжжя, проте якихось перспектив у них там немає, а тому ситуація на фронті найближчим часом не змінюватиметься. За його словами, росія зараз перебуває у безвиході.