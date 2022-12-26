Зеленский рассказал, что происходит под Бахмутом и возле Кременной

Президент рассказал о ситуации на Донбассе

Оккупанты перебрасывают на Донбасс все свои доступные ресурсы, чтобы обеспечить хоть какое-то продвижение, однако ВСУ стойко держат свои позиции.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, наиболее проблемными являются Бахмут, Кременная и другие направления на востоке Украины.

"Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", — сказал глава государства.

Он также поблагодарил тех бойцов ВСУ, которые продолжают стоять на своих позициях и даже находят возможности не только ничего не потерять, но наносить тяжелый урон оккупационной армии и выбивать россиян с их позиций.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что сейчас оккупанты фокусируют усилия на направлении Бахмута и Запорожья, однако каких-либо перспектив у них там нет, а потому ситуация на фронте в ближайшее время меняться не будет. По его словам, россия сейчас находится в тупике.