Зеленский рассказал, что происходит под Бахмутом и возле Кременной
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Президент рассказал о ситуации на Донбассе
Оккупанты перебрасывают на Донбасс все свои доступные ресурсы, чтобы обеспечить хоть какое-то продвижение, однако ВСУ стойко держат свои позиции.
Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, наиболее проблемными являются Бахмут, Кременная и другие направления на востоке Украины.
"Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", — сказал глава государства.
Он также поблагодарил тех бойцов ВСУ, которые продолжают стоять на своих позициях и даже находят возможности не только ничего не потерять, но наносить тяжелый урон оккупационной армии и выбивать россиян с их позиций.
Как сообщалось ранее, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что сейчас оккупанты фокусируют усилия на направлении Бахмута и Запорожья, однако каких-либо перспектив у них там нет, а потому ситуация на фронте в ближайшее время меняться не будет. По его словам, россия сейчас находится в тупике.