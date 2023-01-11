Ситуація у Соледарі погіршилася: Арестович розповів деталі

Окупанти тепер можуть обстрілювати автомобілі, що рухаються між містами

Траса, що з’єднує Бахмут із Соледаром (Донецька область), опинилася під вогневим контролем росіян, що ускладнює забезпечення обложеного міста.

Як розповів радник Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з правозахисником Марком Фейгіним, встановлення вогневого контролю означає те, що окупанти тепер можуть обстрілювати автомобілі, що рухаються цією дорогою.

Це ускладнює процес забезпечення міста та українських військ у ньому необхідними ресурсами.

За словами Арестовича, окупанти наразі контролюють східну частину Соледара, проте додав, що навіть якщо командування ЗСУ ухвалить рішення про виведення військ із міста, то це все одно не вплине на перебіг війни та її підсумки.

Ситуація під Соледаром

Як повідомлялося раніше, під Соледаром зараз спостерігається найскладніша ситуація на всій лінії фронту. Там українські захисники роблять все можливе, щоб виснажити сили окупантів і не дати їм просунутися.

При цьому місто зазнає постійних артилерійських обстрілів, і лише за останню добу окупанти здійснили по ньому понад 80 масованих ударів.