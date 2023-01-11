Российская ракета упала на склад пиротехники в Харькове: в городе видны салюты (видео)

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову, куда накануне приезжала глава МИД Германии, и попали по складу пиротехники, из-за чего в городе некоторое время наблюдали взрывы салютов.

Информацию о прилетах подтвердил городской глава Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, по городу зафиксировали по меньшей мере два взрыва, которые раздались на территории Киевского района.

Один из взрывов произошел на складе для пиротехники. Информации о пострадавших пока не поступало, а о разрушениях будет сообщено позже.

Во время второго прилета согласно предварительной информации обошлось без разрушений и пострадавших.

После подтверждения ракетного удара по складу пиротехники, в сети начали появляться видео с места происшествия.

По информации городской ОВА, на месте происшествия уже работают спасатели.

Как сообщалось ранее, накануне оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, попав в здание больницы и повредив еще около 40 жилых домов и других зданий. Вследствие удара по меньшей мере 10 человек получили ранения.