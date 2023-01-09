Россияне обстреляли три области: разрушена больница, есть погибшие и много раненых (фото)

Оккупанты открывали огонь из артиллерии, РСЗО и выпустили ракеты С-300

Враг 9 января обстрелял из РСЗО город Очаков в Николаевской области. По состоянию на 18:00 известно о 10 раненых.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Около 14:44 в городе прогремел мощный взрыв — оккупанты попали по зданию местной больницы, где выбило окна и двери. Также во время обстрела пострадали около 40 зданий, среди которых многоэтажные и частных жилые дома, транспортные средства горожан, предприятия и учреждения.

Взрывная волна была настолько мощная, что ее ощутили жители областного центра, который расположен примерно в часе езды от Очакова. В домах тряслись шкафы, открывались двери, а также попадали телевизоры и другие предметы быта.

Николаевская областная прокуратура завела уголовное дело по факту обстрела города. По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, известно о 10 раненых, среди которых 2-летний ребенок. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что несколько человек экстренно привезли в Николаев для лечения.

"Поступило 8 раненных, из них 3 перевезены для лечения в Николаев. Раненые продолжают поступать, зафиксировано 5 вызовов по "103" в Очакове", — написал он.

Ранее утром 9 января оккупанты обстреляли ракетами рынок в селе Шевченково Купянского района Харьковской области. Как рассказал глава местной ОВА Олег Синегубов, пострадали 8 человек, среди которых 13-летняя девочка. Позже стало известно о гибели 60-летней и 50-летней пострадавших, еще шесть раненых находятся под присмотром врачей.

Донецкая область также подверглась удару россиян. Из артиллерии они обстреляли поселок Кураховка, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, два человека ранены, повреждены жилые дома.

"Оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по населенному пункту. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелся частный автомобиль. Двое гражданских лица получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Соледаре идут бои. Оккупанты перекинули силы "вагнеровцев" с других направлений и штурмуют город.