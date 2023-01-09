"Когда Лиман сдавали, всех расстреливали, баб резали": СБУ выложило перехват разговора оккупантов

Солдат армии рф в телефонном разговоре признался в своих преступлениях, которые совершил в Харьковской области

В начале октября 2022 года ВСУ освободили город Лиман в Харьковской области от оккупантов. Украинские спецслужбы перехватили разговор одного из россиян, который хвастался зверствами своего подразделения в этом населенном пункте.

Запись разговора опубликовала Служба безопасности Украины.

Следы военных преступлений в освобожденных городах, в том числе и Лимане, продолжают находить до сих пор. Впрочем, оккупанты не скрывают этого и в телефонных разговорах с товарищами хвастаются своими зверствами.

Так, один из оккупантов радостно рассказывал своему товарищу о том, что при выходе из Лимана и Торского он вместе с сослуживцами насиловал и убивал местных девушек и женщин. Мужчин призывного возраста оккупанты уводили с собой, а остальное гражданское население "резали и расстреливали".

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – признается в военных преступлениях оккупант.

Этот телефонный разговор станет еще одним доказательством в Гааге для тех захватчиков, кому удастся выжить в Украине, подчеркнули в СБУ. Аудиоперехват задокументирован, а следователи СБУ работают над тем, чтобы российские солдаты получили максимальное наказание за каждое преступление, совершенное в Украине. На сегодняшний день по фактам нарушения законов и обычаев войны против российских солдат СБУ открыто больше 21 тысячи уголовных производств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Лимане нашли тела убитых россиянами детей. Мать одного из них похоронила ребенка собственными руками во дворе их дома.