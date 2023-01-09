"Коли Лиман здавали, всіх розстрілювали, баб різали": СБУ виклало перехоплення розмови окупантів

Солдат армії рф в телефонній розмові зізнався у своїх злочинах, які скоїв у Харківській області

На початку жовтня 2022 року ЗСУ звільнили місто Лиман у Харківській області від окупантів. Українські спецслужби перехопили розмову одного з росіян, який хвалився звірствами свого підрозділу у цьому населеному пункті.

Запис розмови опублікував Служба безпеки України.

Сліди військових злочинів у звільнених містах, у тому числі й у Лимані, продовжують знаходити досі. Втім, окупанти не приховують цього і в телефонних розмовах із товаришами хваляться своїми звірствами.

Так, один із окупантів радісно розповідав своєму товаришеві про те, що при виході з Лимана та Торського він разом із товаришами по службі ґвалтував і вбивав місцевих дівчат і жінок. Чоловіків призовного віку окупанти забирали з собою, а решту цивільного населення "різали і розстрілювали".

"Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів еб*них ... Гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, в Торському всіх просто йшли, розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: всіх *бли, різали їх, розстрілювали", — зізнається у військових злочинах окупант.

Ця телефонна розмова стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому вдасться вижити в Україні, наголосили у СБУ. Аудіоперехоплення задокументовано, а слідчі СБУ працюють над тим, щоб російські солдати отримали максимальне покарання за кожний злочин, скоєний в Україні. На сьогоднішній день за фактами порушення законів та звичаїв війни проти російських солдатів СБУ відкрито понад 21 тисячу кримінальних проваджень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Лимані знайшли тіла вбитих росіянами дітей. Мати одного з них поховала дитину власноруч у дворі їхнього будинку.