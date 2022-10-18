Молодшій був лише рік: у Лимані знайшли тіла вбитих росіянами дітей (фото)

Одного з дітей мати ховала у своєму дворі

Вже кілька тижнів ведуть роботи з знаходження всіх жертв російської агресії в Лимані Донецької області після окупації, тепер там знайшли відразу п’ять тіл дітей. Молодшій дитині був лише рік.

Фото із місця подій публікує регіональне управління Нацполіції 18 жовтня.

Знайшли тіла трьох дівчаток 2008, 2019 та 2021 року народження, а також тіла двох хлопчиків 2011 та 2012 років. Четверо з них знайшли в масовому похованні на цвинтарі, ще одного хлопчика поховала його власна мама у дворі їхнього будинку.

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Наймолодші дівчатка одного і трьох років від народження були сестричками.

Усі п’ять дітей померли через осколкові поранення, отримані в результаті російських обстрілів.

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Наразі проводяться всі необхідні судово-медичні експертизи, після чого дітей перепоховають.

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Як відомо, Лиман звільнили 1 жовтня, після чого там знайшли масове поховання. Мирних жителів ховали в окремі могили, а українських військових скидали у траншеї.

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Раніше "Телеграф" публікував репортаж, що сталося з Лиманом після окупації рф.