Окупанти звірять на Запорізькій АЕС: стало відомо про два нові випадки

8 грудня російські військові увірвалися до приміщення, де розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, і напали на двох співробітників

Російські загарбники на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова.

Після жорстокого побиття окупанти вивели постраждалих із приміщення та відвезли у невідомому напрямку. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Енергоатому".

Крім того, російські військові затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, який відповідає за ядерну та радіаційну безпеку на станції.

"Такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переказів працівників у фейкове АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує Росатом, і звітувати про шлях підтримки українським персоналом фашистських терористів", — повідомляється в "Енергоатомі".

Зазначається, що у російських загарбників не виходить здійснити свої плани, оскільки персонал мужньо чинить опір. Тому окупанти намагаються домогтися цього силою, нападаючи на співробітників ЗАЕС, які прагнуть працювати в Україні.

В "Енергоатому" звернулися до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, а також до світової спільноти та закликали докласти всіх можливих зусиль, щоб звільнити працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

Нагадаємо, раніше росіяни призначили нового директора на Запорізькій АЕС. Її очолив колишній головний інженер українського "Енергоатому".