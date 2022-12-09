Росіяни можуть залишити ЗАЕС: експерт назвав важливу умову

Якщо путін віддасть наказ відійти від ЗАЕС, це буде другою серйозною ознакою повного програшу Росії.

Розмови про ймовірний відступ окупантів із Запорізької АЕС почали звучати у міжнародній спільноті дедалі частіше. Однією із серйозних причин для такого рішення для диктатора володимира путіна може стати необхідність відстояти запуск аміакопроводу Тольятті — Одеса.

Як розповів виданню "НВ" міжнародний оглядач Іван Яковина, запуск такої промислової лінії принесе москві додаткове вливання до бюджету. Саме тому в кремлі можуть погодитися на створення "демілітаризованої" зони навколо ЗАЕС, навіть якщо це означатиме здачу Енергодара.

"Для путіна це дуже важлива історія, — зазначає експерт. — Я, звичайно, не фанат того, що цей аміакопровід почне працювати і приносити росії прибуток. Але якщо заради цього буде повернуто Україні контроль над ЗАЕС, плюс усі військовополонені повернуться додому, плюс ще й росія візьме на себе зобов’язання відмовитися від ударів по цивільній інфраструктурі, то, я думаю, це буде дуже круто".

При цьому Яковина переконаний: якщо путін піде на подібну угоду, це стане серйозним знаком визнання росії нездатною перемогти у війні проти України. За іншого розкладу кремль навіть не думав про таке: мовляв, і так переможемо, все буде наше і провід зможемо підключити. Поки що російський "Газпром" зазнає серйозних збитків, адже не може нормально продавати сировину, тому змушений передавати її на виробництво аміаку. У свою чергу, для його продажу потрібно запустити вже згаданий провід Тольятті — Одеса (його роботу перекрили 24 лютого після повномасштабного вторгнення рф в Україну).

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вже згадував цю магістраль. На думку глави держави, на поновленні роботи цієї лінії Україна може погодитись лише за умови проведення з росією обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

І хоча міжнародна спільнота дуже жваво обговорює подібну ймовірність подальшого розвитку подій, росіяни не надто квапляться забиратися з території ЗАЕС. Навпаки, як свідчить Інститут вивчення війни, окупанти перекидають нову техніку до енергоблоків, у тому числі "Гради", якими обстрілюється Дніпропетровщина.

Раніше про підготовку росіянами нових провокацій на ЗАЕС повідомляли і представники "Енергоатому". Вони вважають, що загарбники хочуть спровокувати українців на вогонь у відповідь, щоб заявити про обстріл з боку ЗСУ.

"Телеграф" також писав, що самі росіяни офіційно заявляли, що Запорізьку АЕС залишати не збираються.