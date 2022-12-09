Рус

Росіяни можуть залишити ЗАЕС: експерт назвав важливу умову

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Для путіна важливий Енергодар і можливість ядерного шантажу, але гроші до бюджету йому теж необхідні Новина оновлена 09 грудня 2022, 12:21
Для путіна важливий Енергодар і можливість ядерного шантажу, але гроші до бюджету йому теж необхідні. Фото Колаж "Телеграфа"

Якщо путін віддасть наказ відійти від ЗАЕС, це буде другою серйозною ознакою повного програшу Росії.

Розмови про ймовірний відступ окупантів із Запорізької АЕС почали звучати у міжнародній спільноті дедалі частіше. Однією із серйозних причин для такого рішення для диктатора володимира путіна може стати необхідність відстояти запуск аміакопроводу Тольятті — Одеса.

Як розповів виданню "НВ" міжнародний оглядач Іван Яковина, запуск такої промислової лінії принесе москві додаткове вливання до бюджету. Саме тому в кремлі можуть погодитися на створення "демілітаризованої" зони навколо ЗАЕС, навіть якщо це означатиме здачу Енергодара.

"Для путіна це дуже важлива історія, — зазначає експерт. — Я, звичайно, не фанат того, що цей аміакопровід почне працювати і приносити росії прибуток. Але якщо заради цього буде повернуто Україні контроль над ЗАЕС, плюс усі військовополонені повернуться додому, плюс ще й росія візьме на себе зобов’язання відмовитися від ударів по цивільній інфраструктурі, то, я думаю, це буде дуже круто".

При цьому Яковина переконаний: якщо путін піде на подібну угоду, це стане серйозним знаком визнання росії нездатною перемогти у війні проти України. За іншого розкладу кремль навіть не думав про таке: мовляв, і так переможемо, все буде наше і провід зможемо підключити. Поки що російський "Газпром" зазнає серйозних збитків, адже не може нормально продавати сировину, тому змушений передавати її на виробництво аміаку. У свою чергу, для його продажу потрібно запустити вже згаданий провід Тольятті — Одеса (його роботу перекрили 24 лютого після повномасштабного вторгнення рф в Україну).

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вже згадував цю магістраль. На думку глави держави, на поновленні роботи цієї лінії Україна може погодитись лише за умови проведення з росією обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

І хоча міжнародна спільнота дуже жваво обговорює подібну ймовірність подальшого розвитку подій, росіяни не надто квапляться забиратися з території ЗАЕС. Навпаки, як свідчить Інститут вивчення війни, окупанти перекидають нову техніку до енергоблоків, у тому числі "Гради", якими обстрілюється Дніпропетровщина.

Раніше про підготовку росіянами нових провокацій на ЗАЕС повідомляли і представники "Енергоатому". Вони вважають, що загарбники хочуть спровокувати українців на вогонь у відповідь, щоб заявити про обстріл з боку ЗСУ.

"Телеграф" також писав, що самі росіяни офіційно заявляли, що Запорізьку АЕС залишати не збираються.

Теги:
#Росія #Запорізька АЕС #Енергодар #ЗАЕС #Іван Яковина