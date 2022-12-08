Україна б'є на сполох через підготовку росіянами провокації на ЗАЕС

Ймовірно окупанти готують обстріли протилежного берегу Дніпра

Окупанти готуються до чергової провокації на захопленій Запорізькій атомній електростанції, котру вже найближчим часом можуть покинути. На територію АЕС вже завезли російські "Гради".

Про це у четвер, 8 грудня, повідомили у телеграм-каналі "Енергоатому", зазначивши, що декілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" розмістили неподалік шостого енергоблока. Тобто безпосередньо поряд із територією, де знаходиться станційне сухе сховище, де зберігаються відпрацьовані ядерні палива. Саме там раніше будувалися деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

Наразі найбільш можливою провокацією з боку окупантів може стати обстріл цими "Градами" з майданчика АЕС протилежного берега Дніпра, а саме міст Нікополь та Марганець. У такому випадку "прикриттям" стануть саме енергоблоки та сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", — йдеться у тексті публікації.

Також у Енергоатомі звернулися до незалежної комісії МАГАТЕ із проханням звернути увагу на додаткове розміщення російських РСЗО "Град" на території Запорізької АЕС, а також вкотре закликали усіх представників світової атомної спільноти створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як окупаційна армія росії завдали чергового удару по інфраструктурі Запорізької АЕС. В результаті обстрілів п'ятий та шостий блоки станції довелося перевести в режим мінімального вироблення пари.