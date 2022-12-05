На тлі чуток про відхід росіян із ЗАЕС з Києва та Москви були зроблені заяви

У росії поки не мають наміру йти ЗАЕС

На тлі появи чуток про підготовку росії до повернення Україні Запорізької АЕС влада країни-агресора заявила, що такий сценарій не розглядається.

Як повідомляють російські ЗМІ, офіційний представник МЗС рф марія захарова заявила, що в цей час станція "повністю управляється росією".

"Ні про який вихід ЗАЕС з-під російського контролю чи передачу контролю над нею якійсь третій стороні не може бути й мови", — сказала захарова.

Водночас прессекретар президента України Сергій Никифоров нагадав, що позиція нашої країни щодо ЗАЕС залишається незмінною, що передбачає повну її демілітаризацію.

"Станція має бути підключена до української мережі, вона має перебувати під контролем Енергоатому, і там не повинно бути сторонніх людей", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, на початку грудня з’явилася неофіційна інформація про те, що росія може піти із Запорізької АЕС, якщо Україна гарантує безпеку прокачування нафти та газу до Європи по своїй ГТС та нафтопроводу "Дружба". У росії ці повідомлення спростували.