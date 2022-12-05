На фоне слухов об уходе россиян из ЗАЭС из Киева и Москвы были сделаны заявления

В россии пока не намерены уходить ЗАЭС

На фоне появления слухов о подготовке россии к возвращению Украине Запорожской АЭС, власти страны-агрессора заявили, что такой сценарий не рассматривается.

Как сообщают российские СМИ, официальный представитель МИД рф мария захарова заявила, что в настоящее время станция "полностью управляется россией".

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи", — сказала захарова.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров напомнил, что позиция нашей страны по ЗАЭС остается прежней, что подразумевает полную её демилитаризацию.

"Станция должна быть подключена к украинской сети, она должна находится под контролем Энергоатома, и там не должно быть посторонних людей", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в начале декабря появилась неофициальная информация о том, что россия может уйти с Запорожской АЭС, если Украина гарантирует безопасность прокачки нефти и газа в Европу по своей ГТС и нефтепроводу "Дружба". В россии эти сообщения опровергли.