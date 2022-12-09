Оккупанты зверствуют на Запорожской АЭС: стало известно о двух новых случаях

8 декабря российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и напали на двоих сотрудников

Российские захватчики на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова.

После жестокого избиения оккупанты вывели пострадавших из помещения и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщается на официальной странице "Энергоатома".

Кроме того, российские военные задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который отвечает за ядерную и радиационную безопасность на станции.

"Такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от мужественного проукраинского персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться о пути поддержки украинским персоналом фашистских террористов", — сообщается в "Энергоатоме".

Отмечается, что у российских захватчиков не выходит осуществить свои планы, поскольку персонал мужественно оказывает сопротивление. Поэтому оккупанты пытаются добиться своего силой, нападая на сотрудников ЗАЭС, которые стремятся работать в Украине.

В "Энергоатоме" обратились к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, а также к мировому сообществу и призвали приложить все возможные усилия, чтобы освободить работников ЗАЭС из плена российских террористов.

Напомним, ранее россияне назначили нового директора на Запорожской АЭС. Её возглавил бывший главный инженер украинского "Энергоатома".