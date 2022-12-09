Россияне могут оставить ЗАЭС: эксперт назвал важное условие

Если путин отдаст приказ отойти от ЗАЭС, это будет вторым серьезным признаком полного проигрыша рф

Разговоры о вероятном уходе оккупантов с Запорожской АЭС стали звучать в международном сообществе все чаще. Одной из серьезных причин для такого решения для диктатора владимира путина может стать необходимость отстоять запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Как рассказал "НВ" международный обозреватель Иван Яковина, запуск такой промышленной линии принесет москве дополнительное вливание в бюджет. Именно поэтому в кремле могут согласиться на создание "демилитаризированной" зоны вокруг ЗАЭС, даже если это будет означать сдачу Энергодара.

"Для путина это очень важная история, — отмечает эксперт. — Я, конечно, не фанат того, что этот аммиакопровод начнет работать и приносить россии прибыль. Но если ради этого будет возвращен Украине контроль над ЗАЭС, плюс все военнопленные вернутся домой, плюс еще и россия возьмет на себя обязательство отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, то я думаю, это будет весьма круто".

При этом Яковина уверен, что если путин пойдет на подобную сделку, это станет серьезным знаком признания россии неспособности победить в войне против Украины. При ином раскладе кремль даже не задумывался о таком: мол, и так победим, все будет наше и трубопровод сможем подключить. Пока же российский "Газпром" несет серьезные убытки, ведь не может нормально продавать сырье, потому вынужден передавать его на производство аммиака. В свою очередь, для его продажи необходимо запустить уже упомянутый аммиакопровод Тольятти — Одесса (его работу перекрыли 24 февраля после полномасштабного вторжения рф в Украину).

Отметим, что президент Владимир Зеленский уже упоминал данную магистраль. По мнению главы государства, на восстановление работы этой линии Украина может согласиться лишь при условии проведения с россией обмена пленными в формате "всех на всех".

И хотя международное сообщество весьма живо обсуждает подобную вероятность дальнейшего развития событий, россияне не слишком спешат убираться с территории ЗАЭС. Наоборот, как свидетельствует Институт изучения войны, оккупанты перебрасывают новую технику к энергоблокам, в том числе "Грады", которыми обстреливается Днепропетровщина.

Ранее о подготовке россиянами новых провокаций на ЗАЭС сообщали и представители "Энергоатома". Они считают, что захватчики хотят спровоцировать украинцев на ответный огонь, чтобы заявить об обстрелах со стороны ВСУ.

"Телеграф" также писал, что сами россияне официально заявляли, что Запорожскую АЭС покидать не намерены.