Младшей был всего год: в Лимане нашли тела убитых россиянами детей (фото)

Одного из детей мать хоронила в собственном дворе

Уже пару недель ведут работы по нахождению всех жертв российской агрессии в Лимане Донецкой области после оккупации, — теперь там нашли сразу пять тел детей. Младшему ребенку был всего год.

Фото с места событий публикует региональное управление Нацполиции 18 октября.

Нашли тела трех девочек 2008, 2019 и 2021 года рождения, а также тела двух мальчиков 2011 и 2012 годов. Четверо из них были найдены в массовом захоронении на кладбище, еще одного мальчика похоронила его собственная мама во дворе их дома.

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Самые младшие девочки одного и трех лет от роду были сестричками.

Все пять детей умерли из-за осколочных ранений, полученных в результате российских обстрелов.

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Сейчас проводятся все необходимые судебно-медицинские экспертизы, после чего детей перезахоронят.

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Как известно, Лиман освободили 1 октября, после чего там нашли массовое захоронение. Мирных жителей хоронили в отдельные могилы, а украинских военных — сбрасывали в траншеи.

Лиман на карте освобожденных территорий Украины

Ранее "Телеграф" публиковал репортаж, что стало с Лиманом после оккупации россии.