"Они нас реально боятся": оккупанты изымают из украинских библиотек даже детские книги

Под "репрессии" попадают не только патриотические издания и исторические труды, но и сказки для детей

На оккупированных территориях россияне прибегают к разным формам уничтожения украинской культуры, среди них и изъятие из библиотек изданий как исторических, так и художественных. Причем под "репрессии" попадают, как оказалось, не только книги патриотического толка, исторические труды, но даже произведения для детей.

Во всех захваченных украинских городах и селах оккупанты устраивают лингвоцид – таким термином называют процесс наступления на украинский язык. И он ведется по нескольким направлениям – в медиа, образовании, публичном пространстве, официальной сфере, а также культуре. В частности, библиотеки в Запорожской области активно "зачищаются" от изданий на государственном языке – это делается показательно на камеру с соответствующими комментариями.

Например, в октябре вооруженные мужчины в камуфляже посетили библиотеку в селе Терпенье Мелитопольского района, где расположены известные целебные источники. На камеру "гости" рыскали по полкам, забирая опасные, по их мнению, книги, среди них было издание "Крымский узел", авторами которого являются профессиональные историки Лариса Якубова и Станислав Кульчицкий.

Ролик с пропагандистского канала об изъятии книг в Терпенье

- Ролики, где изымают наши книги, я видела, — сообщила "Телеграфу" Лариса Якубова, доктор исторических наук, заведующая отделом истории Украины 1920-30-х годов Института истории Украины НАН. – Даже не знаю, что здесь можно комментировать… Книга разрушает официальный дискурс научными инструментами. Собственно, она базируется на исторических источниках, в том числе и российского происхождения, демонтирует имперское видение истории Крыма, одобренное в Кремле. Ничего удивительного. Еще одна наша книга "Триста лет одиночества: украинский Донбасс в поисках смыслов и Родины" уничтожается так же и по тем же причинам.

Символ "Азова" действует на оккупантов как красная тряпка

Но не только исторические труды и книги патриотического толка оказались опасными для россиян. В Мелитополе они убрали из библиотек и детскую литературу, например, повесть "Лесная стража", написанную бывшим работником уголовного розыска, а теперь писателем и журналистом Андрисом Лагздукалнсом.

Эта детская книга не понравилась оккупационным властям, ее изъяли из библиотек Мелитополя

- В конце марта по адресу, где жила моя бывшая жена, пришли с обыском эфэсбешники, — рассказал Андрис Лагздукалнс. – Искали меня и старшего сына Дмитрия – ветерана АТО. Интересовались моей книгой "Ротный. Зона АТО", которая была опубликована на средства местного бюджета в 2017 году. Экземпляры находились как в Центральной библиотеке города, так и в библиотеках учебных заведений. Особенно их интересовало: кто мне предоставлял информацию, участвовал ли я сам в описываемых событиях, что мне рассказывал сын. Это они постоянно спрашивали у жены во время ее трехмесячного пребывания в плену. Поэтому, по-видимому, не оставили без внимания и "Лесную стражу".

Андрис добавляет, что, к счастью, его жена сейчас находится в безопасности, как и сам он: из Мелитополя мужчина уехал в конце апреля. Перед этим спрятал несколько своих книг, потому что, глядя российское телевидение (единственное доступное в городе с начала оккупации), понял: рашисты ненавидят все, что имеет отношение к Украине. Писатель добавляет, что известие об изъятии его книг вызвало не только злость, потому что был уничтожен труд многих людей, причастных к печати.

- Кроме этого, я почувствовал удовлетворение и уверенность – потому что если они видят угрозу даже в детских книжках, то они реально нас боятся, – подчеркивает Андрис. – Поэтому мы обязательно победим! А еще ощутил потребность продолжать писать. И в первую очередь писать для детей, как бы тяжело это ни было, потому что ракетные обстрелы, вой воздушных тревог, исчезающее электричество как-то не добавляют комфортных условий для творчества. Но со временем оказалось, что пишется даже в таких условиях. Появился рассказ "Цирк уродов", сейчас в работе фэнтезийная повесть "Пес из пляжного отеля".

Неоднократно фигурировали в пропагандистских роликах россиян, в частности снятых в Энергодаре Запорожской области, и книги известного украинского писателя и журналиста из Сумской области Евгения Положия. В одной из них под названием "Иловайск" собраны реальные истории участников событий августа 2014 года, когда украинские военные попали в котел и были цинично расстреляны россиянами.

Книга "Иловайск" Евгения Положия попала в перечень литературы, которую россияне изымали на оккупированных территориях

- Уничтожение всего украинского – первая цель рашистов, – отмечает Евгений Положий. – Моя книга в их списке занимает первое место. Нет книги – нет нации. Денацификация – так они назвали этот процесс. Конечно, такие тексты, как "Иловайск", занимают особое место. Книга о войне, которую прочитали очень много людей. По которой сняли документальный фильм, снимают художественный, поставили спектакль в Канаде. Рашисты убивают украинских людей, сжигают украинскую книгу, уничтожают все, что попадается под руку. Ведь кроме разрушения, не могут больше ничего предложить человечеству. Они говорят о своей отдельной уникальной цивилизации. Ладно, о’кей. Но эта цивилизация, значит, находится на этапе самоуничтожения и упадка. Навоз, я бы так сказал.

Рассказ российско-американского журналиста Сергея Лойко об обороне Донецкого аэропорта также в списке запрещенных

Извлечение книг в Энергодаре

При этом варварском подходе к литературе независимой Украины россияне пытаются удержаться в рамках мифа о культурной нации. Для этого в библиотеки Мелитополя, Бердянска, Энергодара массово завозят русскоязычную литературу, которая, кстати, там и так была. Но это не только классика, но и книги, в которых изложена якобы правдивая история, хотя всем понятно, что там искаженная версия событий прошлого.

Украинские книги россияне заменяют в библиотеках макулатурой собственного производства

Завоз российской макулатуры во временно оккупированный Мелитополь

Как ранее сообщал "Телеграф", за период оккупации россияне ограбили Херсонскую областную универсальную научную библиотеку имени Олеся Гончара.

В октябре этого года муниципальный книжный магазин "Сяйво книги" провел акцию по сбору российских книг на переработку, полученные средства были направлены на закупку авто для военных.