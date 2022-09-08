Булгаков с Лениным "присоединились" к покупке колес для украинских военных
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Больше всего на переработку отдавали Достоевского, Лермонтова, Булгакова, Ленина, Горького
Ради помощи армии украинцы предпринимают самые разные шаги. Бегут марафонские дистанции, обрезают длинные волосы, отдают все сбережения, а теперь еще и производят дерусификацию домашних библиотек. С таким предложением к украинцам обратился один из старейших книжных магазинов страны "Сяйво книги". Все собранные русскоязычные издания отправлены на переработку, а на заработанные средства приобретен автомобиль для бойцов "на нуле".
За последние полтора месяца почти каждый день в помещение муниципального книжного магазина "Сяйво книги", расположенного в Киеве на улице Большой Васильковский, приходили посетители с полными руками.
- После объявления акции по сбору российских книг на переработку мы достаточно быстро получили отклик, — рассказала "Телеграфу" Надежда Кибенко — специалист по связям с общественностью и СМИ коммунального предприятия "Міський магазин". – И поток участников становился чем дальше, тем больше. Приносили все что угодно – от старых, откровенно советских до современных авторов. Были книги в нормальном состоянии, кстати, несколько изданий Достоевского нам отдали еще упакованными. Этот классик был одним из лидеров сбора. Конкурентом ему стали Лермонтов и Булгаков. Ленина, Горького приносили такими, знаете ли, собраниями сочинений на десяток-другой томов.
Надежда добавляет, у некоторых участников желание очистить дом от литературы страны-агрессора было настолько сильным, что люди буквально "вычищали" собственные библиотеки. Все лишнее приносили, привозили, присылали по почте из разных уголков Украины.
— Приехала женщина с сестрой, а в их авто книги заняли все заднее сиденье, багажник, — приводит пример Надежда. – Выгружают и говорят, что они только квартиру одной из них перебрали, на очереди жилье второй и дача. Еще один участник помогал забрать литературу у тех, кому тяжело самостоятельно до нас добраться. Что касается мотивации, у многих кто-то из родных знакомых защищает Украину на фронте, и для них стало просто ненормальным держать дома что-то связанное с россией. Был, конечно, незначительный процент тех, кого акция возмутила: "Как так?! Это все равно книга!", но, как мы увидели из ажиотажа, большинство таки было за то, чтобы русскоязычные издания использовать для хорошего дела.
Но нашелся и "кадр", решивший воспользоваться ситуацией. Сначала он предложил сотрудницам книжного магазина вознаграждение, если они позволят ему "перебрать" литературу. Вероятно для перепродажи. А когда получил отказ, то прибег к уловкам. Стоя под зданием, представлялся людям помощником заведения и под предлогом помощи забирал "груз". Но впоследствии обман был разоблачен, мошенник пригрозили полицией, после этого он больше не появлялся.
— Когда дело дошло до сдачи на переработку, мы пообщались с несколькими фирмами, наконец остановились на "Вторма UA", — уточняет Надежда. – Они, когда узнали о цели сбора, нам предложили выше стандартной цены (4 вместо 3,5 грн/кг). И вообще совестно отнеслись к процессу. Уже к нам сделали, наверное, под 20 рейсов, собрано почти 48 тысяч книг – это значительные объемы. Выручили мы в общей сложности за русские буквы 97 856 тысяч гривен.
По словам Надежды, после консультации с волонтерами на эти средства было решено приобрести транспорт для одного из подразделений ВСУ, находящегося на Востоке. Задаток за него уже передан и он следует из Бельгии через Польшу в Украину.
— До полного расчета нам еще не хватает немного средств, поэтому мы решили продлить сбор книг где-то до конца октября, — добавляет Надежда. – Возможно, кроме авто мы сможем приобрести и еще что-то полезное для наших военных. За участие в акции мы благодарим 10-процентной скидкой на приобретение у нас новых изданий. Кстати, еще до начала полномасштабного вторжения мы сняли с продаж все русскоязычные книги. Итак, если есть желание, присоединяйтесь к нашей акции!