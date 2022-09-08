Булгаков с Лениным "присоединились" к покупке колес для украинских военных

Больше всего на переработку отдавали Достоевского, Лермонтова, Булгакова, Ленина, Горького

Ради помощи армии украинцы предпринимают самые разные шаги. Бегут марафонские дистанции, обрезают длинные волосы, отдают все сбережения, а теперь еще и производят дерусификацию домашних библиотек. С таким предложением к украинцам обратился один из старейших книжных магазинов страны "Сяйво книги". Все собранные русскоязычные издания отправлены на переработку, а на заработанные средства приобретен автомобиль для бойцов "на нуле".

За последние полтора месяца почти каждый день в помещение муниципального книжного магазина "Сяйво книги", расположенного в Киеве на улице Большой Васильковский, приходили посетители с полными руками.

- После объявления акции по сбору российских книг на переработку мы достаточно быстро получили отклик, — рассказала "Телеграфу" Надежда Кибенко — специалист по связям с общественностью и СМИ коммунального предприятия "Міський магазин". – И поток участников становился чем дальше, тем больше. Приносили все что угодно – от старых, откровенно советских до современных авторов. Были книги в нормальном состоянии, кстати, несколько изданий Достоевского нам отдали еще упакованными. Этот классик был одним из лидеров сбора. Конкурентом ему стали Лермонтов и Булгаков. Ленина, Горького приносили такими, знаете ли, собраниями сочинений на десяток-другой томов.

Надежда добавляет, у некоторых участников желание очистить дом от литературы страны-агрессора было настолько сильным, что люди буквально "вычищали" собственные библиотеки. Все лишнее приносили, привозили, присылали по почте из разных уголков Украины.

Люди принесли и прислали целые стеллажи книг

— Приехала женщина с сестрой, а в их авто книги заняли все заднее сиденье, багажник, — приводит пример Надежда. – Выгружают и говорят, что они только квартиру одной из них перебрали, на очереди жилье второй и дача. Еще один участник помогал забрать литературу у тех, кому тяжело самостоятельно до нас добраться. Что касается мотивации, у многих кто-то из родных знакомых защищает Украину на фронте, и для них стало просто ненормальным держать дома что-то связанное с россией. Был, конечно, незначительный процент тех, кого акция возмутила: "Как так?! Это все равно книга!", но, как мы увидели из ажиотажа, большинство таки было за то, чтобы русскоязычные издания использовать для хорошего дела.

Некоторые отдавали целые домашние библиотеки

Но нашелся и "кадр", решивший воспользоваться ситуацией. Сначала он предложил сотрудницам книжного магазина вознаграждение, если они позволят ему "перебрать" литературу. Вероятно для перепродажи. А когда получил отказ, то прибег к уловкам. Стоя под зданием, представлялся людям помощником заведения и под предлогом помощи забирал "груз". Но впоследствии обман был разоблачен, мошенник пригрозили полицией, после этого он больше не появлялся.

— Когда дело дошло до сдачи на переработку, мы пообщались с несколькими фирмами, наконец остановились на "Вторма UA", — уточняет Надежда. – Они, когда узнали о цели сбора, нам предложили выше стандартной цены (4 вместо 3,5 грн/кг). И вообще совестно отнеслись к процессу. Уже к нам сделали, наверное, под 20 рейсов, собрано почти 48 тысяч книг – это значительные объемы. Выручили мы в общей сложности за русские буквы 97 856 тысяч гривен.

Больше всего сдали книг Лермонтова, Достоевского, Горького, Ленина

По словам Надежды, после консультации с волонтерами на эти средства было решено приобрести транспорт для одного из подразделений ВСУ, находящегося на Востоке. Задаток за него уже передан и он следует из Бельгии через Польшу в Украину.

— До полного расчета нам еще не хватает немного средств, поэтому мы решили продлить сбор книг где-то до конца октября, — добавляет Надежда. – Возможно, кроме авто мы сможем приобрести и еще что-то полезное для наших военных. За участие в акции мы благодарим 10-процентной скидкой на приобретение у нас новых изданий. Кстати, еще до начала полномасштабного вторжения мы сняли с продаж все русскоязычные книги. Итак, если есть желание, присоединяйтесь к нашей акции!