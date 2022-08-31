Бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк высказался насчет воровства гуманитарной помощи со стороны чиновников

При обысках в кабинетах руководителей Запорожской области и города, подозреваемых в краже гуманитарки, обнаружены крупные суммы денег, оружие и наркотики.

Но никто и не удивился, судя по комментариям, все и так знали о мародёрах, как оказалось.

Как реагировать на то, что волонтёры из своих личных помогают, а кто-то тупо пизд@т чужое во время войны?

Помогать больше и контролировать лучше вручение гуманитарки прямо в руки тем, кто в этом нуждается.

Не останавливаться же из-за кучки аморальных подонков.

А по этой братве с на***н ампутированной совестью хочется увидеть реальное наказание, чтобы остальные понимали, что воровство гуманитарной помощи может и не быстро, но точно всегда заканчивается именно так.

Источник: Facebook-страница Евгения Черняка