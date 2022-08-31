Як реагувати на те, що волонтери зі своїх особистих допомагають, а хтось тупо краде чуже під час війни? - Євген Черняк
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Бізнесмен та автор освітнього каналу "Біг Мані" Євген Черняк висловився щодо крадіжки гуманітарної допомоги з боку чиновників
Під час обшуків у кабінетах керівників Запорізької області та міста, підозрюваних у крадіжці гуманітарки, виявлено великі суми грошей, зброю та наркотики.
Але ніхто й не здивувався, судячи з коментарів, усі й так знали про мародерів, як виявилося.
Як реагувати на те, що волонтери зі своїх особистих допомагають, а хтось тупо пизд@ть чуже під час війни?
Допомагати більше і контролювати краще вручення гуманітарки прямо в руки тим, хто цього потребує.
Не зупинятися через купку аморальних покидьків.
А по цій братві з на***н ампутованою совістю хочеться побачити реальне покарання, щоб інші розуміли, що крадіжка гуманітарної допомоги може й не швидко, але завжди закінчується саме так.
Джерело: Facebook-сторінка Євгена Черняка
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