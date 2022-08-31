Бізнесмен та автор освітнього каналу "Біг Мані" Євген Черняк висловився щодо крадіжки гуманітарної допомоги з боку чиновників

Під час обшуків у кабінетах керівників Запорізької області та міста, підозрюваних у крадіжці гуманітарки, виявлено великі суми грошей, зброю та наркотики.

Але ніхто й не здивувався, судячи з коментарів, усі й так знали про мародерів, як виявилося.

Як реагувати на те, що волонтери зі своїх особистих допомагають, а хтось тупо пизд@ть чуже під час війни?

Допомагати більше і контролювати краще вручення гуманітарки прямо в руки тим, хто цього потребує.

Не зупинятися через купку аморальних покидьків.

А по цій братві з на***н ампутованою совістю хочеться побачити реальне покарання, щоб інші розуміли, що крадіжка гуманітарної допомоги може й не швидко, але завжди закінчується саме так.

Джерело: Facebook-сторінка Євгена Черняка