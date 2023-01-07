Стрельба велась из машины, которая ехала по дороге

На юге частично признанного Косово, премьер-министр которого Альбин Курти недавно обвинил российского диктатора владимира путина в разжигании очередного конфликта в Европе, снова неспокойно.

В частности, полиция сообщила, что в части страны, где проживает преимущественно сербское население, в результате стрельбы были ранены 11-летний мальчик и 21-летний мужчина.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей в социальной сети.

Уточняется, что стрельба произошла в деревне Драйковце муниципалитета Штрпце в пятницу 6 января днем, накануне Рождества. По данным полиции Косово, стреляли из машины, которая двигалась из Штрпце в направлении Урошеваца. После этого автомобиль уехал с места происшествия.

Правоохранители отметили, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Задержанный подозреваемый, 33-летний мужчина с инициалами А.К., был передан в районную полицию в Урошеваце.

На инцидент отреагировали премьер-министр Косово Альбин Курти и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, осудив произошедшее. Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархейи заявил, что он "шокирован нападением".

После ЧП в селе Готовуша собралась группа сербских жителей, устроив акцию протеста, и на несколько часов перекрыли дорогу, ведущую в Штрпац, пишет балканская служба "Радио Свобода".

На месте находились сотрудники косовской полиции, и в пятницу, 6 января, около 23:00 блокада была снята.

Напомним, что одной из причин, вызвавших напряжение в крае, стала подача Косово заявки на вступление в Евросоюз.