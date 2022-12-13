Напряжение растет: Косово подает заявку на вступление в ЕС, а Сербия готовится вводить войска

Ситуация на Балканском полуострове накаляется

Ситуация вокруг Сербии и Косово продолжает накаляться. Белград готовит запрос к НАТО о введении войск, в то время как Приштина готовит заявку на вступление в ЕС.

Как сообщает телеканал RTKlive, в Косово сообщают, что вступление в Европейский Союз для частично признанного государства является стратегической целью и что все необходимые реформы уже были проведены.

Проблемой является то, что пять из членов союза — Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния — не признают Косово независимым государством, впрочем, в Приштине не считают это проблемой.

Также важным является то, что в Косово существует глубокий общественный консенсус относительно своего будущего, как члена ЕС. Поддерживают эту идею 94% жителей.

Ожидается, что официальная заявка будет подана 15 декабря.

Тем временем, как сообщает RTS, президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен того же 15 декабря направить запрос к миротворческим силам НАТО (KFOR) относительно того, чтобы ввести на север Косово свои войска. В этот день должно состояться заседание правительства, на котором соответствующий документ будет утвержден.

Речь идет о контингенте в примерно 1000 сотрудников сил безопасности.

Как сообщалось ранее, напряженность между Сербией и Косово вновь возникла летом 2022 года, после решения Приштины ввести штрафы за использование сербских автомобильных номеров. Тогда эскалации удалось избежать, но в декабре ситуация вновь начала обостряться.