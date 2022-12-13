Напруга зростає: Косово подає заявку на вступ до ЄС, а Сербія готується вводити війська

Ситуація на Балканському півострові загострюється

Ситуація навколо Сербії та Косова продовжує розпалюватися. Белград готує запит до НАТО про введення військ, тоді як Приштина готує заявку на вступ до ЄС.

Як повідомляє телеканал RTKlive, у Косово повідомляють, що вступ до Європейського Союзу для частково визнаної держави є стратегічною метою і всі необхідні реформи вже були проведені.

Проблемою є те, що п’ять із членів союзу — Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія — не визнають Косово незалежною державою, втім, у Приштині це не вважають проблемою.

Також важливим є те, що в Косові існує глибокий суспільний консенсус щодо свого майбутнього як члена ЄС. Підтримують цю ідею 94% мешканців.

Очікується, що офіційна заявка буде подана 15 грудня.

Тим часом, як повідомляє RTS, президент Сербії Олександр Вучич підтвердив, що має намір того ж таки 15 грудня направити запит до миротворчих сил НАТО (KFOR) щодо того, щоб ввести на північ Косово свої війська. Цього дня має відбутися засідання уряду, на якому буде затверджено відповідний документ.

Йдеться про контингент близько 1000 співробітників сил безпеки.

Як повідомлялося раніше, напруженість між Сербією та Косово знову виникла влітку 2022 року, після рішення Приштини запровадити штрафи за використання сербських автомобільних номерів. Тоді ескалації вдалося уникнути, але у грудні ситуація знову почала загострюватися.