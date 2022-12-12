Вибухонебезпечна точка у Європі. Що відбувається між Сербією та Косово, та чи причетна росія

Причиною до сутичок стали номерні знаки

На Балканах, де на вихідних були нові зіткнення після суперечки про номерні знаки, спостерігається напруженість між етнічними сербами та урядом Косова, який очолюють албанці. Увага світу прикута до цих двох невеликих країн на Балканах, бо є побоювання, що після 23 років затишшя може знову спалахнути війна. Розповідаємо, що про це відомо

Через що спалахнув конфлікт

Влітку уряд Косово хотів змусити сербів поміняти сербські автомобільні номерні знаки на косівські. Але 50 тис. людей відмовилися. Етнічні серби на півночі Косова забарикадували дороги, тому впровадження правил відклали.

Сторони за посередництва ЄС погодилися на такому:

Косово не штрафує власників номерних знаків, виданих Сербією.

Сербія припинить видавати реєстраційні номери з ініціалами міст у Косово.

Нові заворушення були спровоковані арештом сербського екс-поліцейського 10 грудня на півночі Косово. Офіцер був одним із близько 600 етнічних сербів, які звільнилися зі служби в листопаді на знак протесту щодо номерних знаків.

Етнічні серби встановили блокпости та перекрили вантажівками кілька основних доріг до пунктів пропуску на кордоні з Сербією. У суботу в поліцію Косово була кинута світлошумова граната, а місцева поліція перестрілялася з невідомими групами у порядку самооборони.

Косово проголосило незалежність у 2008 році після кривавої війни десятиліттям раніше. Сербія не визнає її як суверенну державу, однак визнає керівну владу відповідно до угоди, укладеної в 2013 році. З 1,8 мільйона людей, які проживають у Косово, 92% є албанцями та 6% сербами. Розгорнуту історичну довідку читайте тут.

Війська НАТО як запорука спокою

У регіоні присутні приблизно багатонаціональних 400 миротворців НАТО (KFOR). Вони щоразу відіграють вирішальну роль, коли зростає напруженість між Косово та Сербією. Як підкреслює балканський кореспондент BBC Гі де Лоні, цим миротворцям не потрібно нічого особливо робити.

Миротворці НАТО

"Присутності 4000 військових було достатньо, щоб запобігти будь-яким серйозним проблемам протягом більшої частини двох десятиліть", — пише кореспондент.

Влада у Бєлграді покладається на KFOR, щоб гарантувати безпеку косовських сербів. Це теж є гарантією того, що Сербія не надішле своїх військових у Косово. Бєлград усвідомлює, що взаємодія з військами НАТО була б вкрай нерозумною.

ЄС намагається зібрати обидві сторони за стіл переговорів для досягнення довгострокового рішення.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що вимагає звільнити всіх заарештованих сербів і також прагне розрядити напругу, передає Reuters. Вучич заявив, що косовські серби не повинні чинити насильство проти військ НАТО та членів місії ЄC.

Чи може бути до цього причетна росія?

У серпні уряд Косова звинуватив Сербію у розпалюванні етнічної напруженості та заявив, що росія підтримує це. Президент Косова Вьоса Османі заявила, що володимир путін може використати Косово для розширення поточного конфлікту в Україні та подальшої дестабілізації Європи.

Сербія і росія є традиційними союзниками, країна вже відмовлялася приєднатися до санкцій проти рф. Влітку депутат від партії пана Вучича сказав, що Сербія буде змушена розпочати "денацифікацію Балкан", однак згодом перепросив за свої слова.

Як повідомляв "Телеграф", у квітні Белград звинувачував Україну в тому, що її спецслужби нібито постійно шлють сигнали про вибухові пристрої в літаках авіакомпанії Air Serbia.