Причиной к стычкам стали номерные знаки

На Балканах, где на выходных вспыхнули новые столкновения после спора о номерных знаках, наблюдается напряженность между этническими сербами и правительством Косово, возглавляемым албанцами. Внимание мира приковано к этим двум небольшим странам на Балканах, потому что есть опасения, что после 23 лет затишья может снова вспыхнуть война. Рассказываем, что об этом известно

Из-за чего возник конфликт

Летом правительство Косово хотело заставить сербов поменять сербские автомобильные номерные знаки на косовские. Но 50 тыс. человек отказались. Этнические сербы на севере Косово забаррикадировали дороги, поэтому внедрение правил отложили.

Стороны при посредничестве ЕС согласились на следующем:

Косово не штрафует владельцев номерных знаков, выданных Сербией.

Сербия перестанет выдавать регистрационные номера с инициалами городов в Косово.

Новые беспорядки были спровоцированы арестом сербского экс-полицейского 10 декабря на севере Косово. Офицер был одним из около 600 этнических сербов, которые уволились со службы в ноябре в знак протеста по номерным знакам.

Этнические сербы установили блокпосты и перекрыли грузовиками несколько основных дорог в пункты пропуска на границе с Сербией. В субботу в полицию Косово была брошена светошумовая граната, а местная полиция перестрелялась с неизвестными группами в порядке самообороны.

Косово провозгласило независимость в 2008 году после кровавой войны десятилетием раньше. Сербия не признает ее как суверенное государство, однако признает правящую власть в соответствии с соглашением, заключенным в 2013 году. Из 1,8 миллиона человек, проживающих в Косово, 92% являются албанцами и 6% сербами. Развернутую историческую справку читайте здесь.

Войска НАТО как залог покоя

В регионе присутствует примерно многонациональных 400 миротворцев НАТО (KFOR). Они постоянно играют решающую роль, когда растет напряженность между Косово и Сербией. Как подчеркивает балканский корреспондент BBC Ги де Лони, этим миротворцам не нужно ничего особенно делать.

Миротворцы НАТО

"Присутствия 4000 военных было достаточно, чтобы предотвратить любые серьезные проблемы в течение большей части двух десятилетий", — пишет корреспондент.

Власти в Белграде полагаются на KFOR, чтобы обеспечить безопасность косовских сербов. Это тоже гарантия того, что Сербия не пришлет своих военных в Косово. Белград осознает, что взаимодействие с войсками НАТО было бы крайне глупо.

ЕС пытается собрать обе стороны за стол переговоров для достижения долгосрочного решения.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что требует уволить всех арестованных сербов и также стремится разрядить напряжение, передает Reuters. Учитель заявил, что косовские сербы не должны совершать насилия против войск НАТО и членов миссии ЕС.

Может ли быть к этому причастна россия?

В августе правительство Косово обвинило Сербию в разжигании этнической напряженности и заявило, что россия поддерживает это. Президент Косово Вьоса Османи заявила, что владимир путин может использовать Косово для расширения текущего конфликта в Украине и дальнейшей дестабилизации Европы.

Сербия и россия являются традиционными союзниками, страна уже отказывалась присоединиться к санкциям против россии. Летом депутат от партии господина Вучича сказал, что Сербия будет вынуждена начать "денацификацию Балкан", однако впоследствии извинился за свои слова.

Как сообщал "Телеграф", в апреле Белград обвинял Украину в том, что ее спецслужбы якобы постоянно шлют сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia.