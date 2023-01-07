У Косово стріляли: поранено хлопчика та молодого чоловіка

Стрілянина велася з машини, яка їхала дорогою

На півдні частково визнаного Косова, прем’єр-міністр якого Альбін Курті нещодавно звинуватив російського диктатора володимира Путіна у розпалюванні чергового конфлікту в Європі, знову неспокійно.

Зокрема, поліція повідомила, що в частині країни, де проживає переважно сербське населення, внаслідок стрілянини було поранено 11-річного хлопчика та 21-річного чоловіка.

Про це йдеться у повідомленні правоохоронців у соціальній мережі.

Уточнюється, що стрілянина відбулася у селі Драйківці муніципалітету Штрпце у п’ятницю 6 січня вдень, напередодні Різдва. За даними поліції Косова, стріляли з машини, яка рухалася зі Штрпце у напрямку Урошеваца. Після цього автомобіль виїхав із місця події.

Правоохоронці зазначили, що постраждалих госпіталізовано, їх життю нічого не загрожує.

Затриманого підозрюваного, 33-річного чоловіка з ініціалами А.К., було передано до районної поліції в Урошеваці.

На інцидент відреагували прем’єр-міністр Косово Альбін Курті та прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, засудивши подію. Європейський комісар з питань розширення Олівер Вархей заявив, що він "шокований нападом".

Після НП у селі Готовуша зібралася група сербських мешканців, влаштувавши акцію протесту, і на кілька годин перекрили дорогу, що веде до Штрпацу, пише балканська служба "Радіо Свобода".

На місці знаходилися співробітники косовської поліції, і в п’ятницю, 6 січня, близько 23:00 блокаду було знято.

Нагадаємо, що однією з причин, що викликали напругу в краї, стало подання Косова заявки на вступ до Євросоюзу.