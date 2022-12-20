росію звинуватили у розпалюванні ще одного конфлікту в Європі: подробиці

Ситуація у Косові залишається напруженою

Прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті звинуватив російського диктатора володимира путіна у розпалюванні чергового конфлікту в Європі.

Як повідомляє The Guardian, Курті пояснив, що це пов’язано з військовими поразками в Україні. Він нагадав, що у північних муніципалітетах етнічні серби вже тиждень як споруджують барикади всупереч закликам США та ЄС.

Прем’єр підкреслив, що і в Косово і на Заході побоюються, що цією ситуацією може скористатися влада Сербії, а ситуація може загостритися на користь путіна.

"Тепер, коли росія зазнала серйозних поразок в Україні після свого вторгнення та агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу розпалювання війни на Балканах, де мають клієнта, який знаходиться в Белграді", — сказав він.

Курті додав, що дав силам НАТО (KFOR) час переконати людей на барикадах відступити і не йти на ескалацію конфлікту.

Як повідомлялося раніше, напруженість між Сербією та Косово знову виникла влітку 2022 року, після рішення Приштини запровадити штрафи за використання сербських автомобільних номерів. Тоді ескалації вдалося уникнути, але у грудні ситуація знову почала загострюватися.