Балканський “друг” росії хоче ввести війська у Косово: що відомо

Вучич каже, що хоче захистити сербське населення на півночі Косова

Серйозне напруження між Белградом та Приштиною спалахнуло ще минулого тижня. Сьогодні ж уряд Сербії анонсував, що проситиме дозволу у миротворців НАТО на розміщення своїх військ у Косові. Це відбувається вперше з 1999 року, коли війна на Балканах завершилася. Напруженість у регіоні викликає занепокоєння Європи щодо спалаху нової війни. "Телеграф" розповідає, що відбувається, і як до цієї історії причетні сили НАТО.

Що саме вимагає Сербія

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що уряд звернувся до миротворців НАТО (KFOR) із проханням розмістити на півночі Косово до 1000 офіцерів армії та поліції, повідомляє Reuters.

Сербія хоче ввести війська, начебто для захиститу свого населення та взяття під контроль КПВВ Яриньє і Брняк. Мовляв, миротворці не в змозі захистити сербську меншину в Косові від переслідувань з боку місцевих албанців.

Запит направили у вигляді електронного листа до командування KFOR. Місія НАТО підтвердила, що отримала запит і зараз його розглядає, передає "Радіо Свобода".

Белград справді має право звертатися до НАТО. Це передбачено у резолюції ООН — там зазначається, що Сербії може бути дозволено (за умови згоди KFOR) розміщувати свій персонал на прикордонних переходах, у православних релігійних місцях і в районах з сербською більшістю.

Чому Сербія і Косово сперечаються?

Косово — це переважно етнічна албанська територія, яка оголосила незалежність від Сербії 2008 року. Сербія не визнає суверенітет Косова, проте і не контролює регіон. Водночас понад 100 країн визнали незалежність Косова, включаючи США та більшість західних країн. росія, Китай, Україна і п'ять країн ЄС виступили на боці Сербії.

На півночі Косова проживає сербська меншина, але її частка становить менш як 10% населення країни. Мітровиця, головне місто на півночі Косова, розділене на частину, яку контролюють албанці, і частину, яку контролюють серби. На півдні Косова також є анклави, населені сербами.

Суперечка навколо Косово триває століттями. Сербія називає цей регіон серцевиною своєї державності. Албанці Косова, більшість з яких є мусульманами, вважають регіон своїм і звинувачують Белград в окупації та репресіях.

Албанці почали повстання 1998 року, щоб позбутися сербського правління. Жорстока відповідь Белграда спричинила втручання НАТО та ООН 1999 року, коли Альянс витіснив сербські війська з регіону.

Відтоді у регіону присутні 400 миротворців НАТО (KFOR). Вони щоразу відіграють вирішальну роль, коли зростає напруженість. Їм не потрібно нічого особливо робити, протягом 20 років лише їхньої присутності було досить, щоб запобігти проблемам.

Останній конфлікт

Етнічні серби на півночі Косова опираються спробам уряду Косова посилити контроль. Так, влітку уряд Косово хотів змусити сербів поміняти сербські автомобільні номерні знаки на косівські. 50 тисяч чоловік відмовилися і забарикадували дороги на півночі країни. Впровадження правил відклали.

Нові заворушення були спровоковані арештом сербського екс-поліцейського 10 грудня на півночі Косова. Офіцер був одним із близько 600 сербів, які звільнилися зі служби в листопаді на знак протесту щодо зміни номерів.

Серби знову перекрили кілька основних доріг до пунктів пропуску на кордоні. У відділок поліції Косова хтось кинув світлошумову гранату, а місцева поліція влаштувала перестрілку з невідомими групами у порядку самооборони.

Що далі?

Самовільно вводити війська Сербія навряд чи буде. Будь-яке військове втручання Белграда в Косово означало б зіткнення з миротворцями НАТО. Дозвіл від KFOR на введення військ також малоймовірний. Повернення сербcьких сил де-факто означатиме передачу їм північних регіонів Косова.

Обидві країни хочуть вступити в Європейський Союз. Сербії для завершення процесу членства треба вирішити проблеми з Косовом. У четвер Косово подало заявку на членство в ЄС. Тож обидві країни повинні нормалізувати відносини, якщо хочуть просуватися до членства в Євросоюзі.

Втім, є побоювання, що росія може підштовхнути Сербію до втручання в Косово, щоб відвернути увагу від вторгнення в Україну, передає AP. Під популістським керівництвом Вучича Сербія поступово відходить від проголошеної мети щодо членства в ЄС до тісного політичного та військового альянсу з Москвою.

У США кажуть, що питання має вирішуватися політичним шляхом, тому запропонували створити Спільноту сербських муніципалітетів.

Як повідомляв "Телеграф", у квітні Белград звинувачував Україну в тому, що наші спецслужби нібито постійно шлють сигнали про вибухові пристрої в літаках авіакомпанії Air Serbia, котра виконувала авіарейси Белград — Москва.