Вучич говорит, что хочет защитить сербское население на севере Косово

Серьезное напряжение между Белградом и Приштиной вспыхнуло еще на прошлой неделе. Сегодня правительство Сербии анонсировало, что будет просить разрешения у миротворцев НАТО на размещение своих войск в Косово. Это происходит впервые с 1999 года, когда война на Балканах завершилась. Напряженность в регионе вызывает обеспокоенность Европы по поводу вспышки новой войны. Телеграф рассказывает, что происходит, и как к этой истории причастны силы НАТО.

Что именно требует Сербия

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что правительство обратилось к миротворцам НАТО (KFOR) с просьбой разместить на севере Косово до 1000 офицеров армии и полиции, сообщает Reuters.

Сербия хочет ввести войска, якобы для защиты своего населения и взятия под контроль КПВВ Яринье и Брняк. Мол, миротворцы не в состоянии защитить сербское меньшинство в Косово от преследований со стороны местных албанцев.

Запрос был направлен в виде электронного письма в командование KFOR. Миссия НАТО подтвердила, что получила запрос и сейчас его рассматривает, передает "Радио Свобода".

Белград действительно имеет право обращаться в НАТО. Это предусмотрено в резолюции ООН — там отмечается, что Сербии может быть разрешено (при согласии KFOR) размещать свой персонал на пограничных переходах, в православных религиозных местах и в районах с сербским большинством.

Почему Сербия и Косово спорят?

Косово — преимущественно этническая албанская территория, объявившая независимость от Сербии 2008 года. Сербия не признает суверенитет Косово, но и не контролирует регион. В то же время более 100 стран признали независимость Косово, включая США и большинство западных стран. россия, Китай, Украина и пять стран ЕС выступили на стороне Сербии.

На севере Косово проживает сербское меньшинство, но его доля составляет менее 10% населения страны. Митровица, главный город на севере Косово, разделен на часть, которую контролируют албанцы, и часть, которую контролируют сербы. На юге Косово также есть анклавы, населенные сербами.

Спор вокруг Косово длится столетиями. Сербия называет этот регион сердцевиной своей государственности. Албанцы Косово, большинство из которых мусульмане, считают регион своим и обвиняют Белград в оккупации и репрессиях.

Албанцы начали восстание 1998 года, чтобы избавиться от сербского правления. Жестокий ответ Белграда вызвал вмешательство НАТО в ООН в 1999 году, когда Североатлантический союз вытеснил сербские войска из региона.

С тех пор в регионе присутствует 400 миротворцев НАТО (KFOR). Они каждый раз играют решающую роль, когда растет напряженность. Им не нужно ничего особенно делать, в течение 20 лет только их присутствия было достаточно, чтобы предотвратить проблемы.

Последний конфликт

Этнические сербы на севере Косово сопротивляются попыткам правительства Косово усилить контроль. Так, летом правительство Косово хотело заставить сербов поменять сербские автомобильные номерные знаки на косовские. 50 тысяч человек отказались и забаррикадировали дороги на севере страны. Внедрение правил отложили.

Новые беспорядки были спровоцированы арестом сербского экс-полицейского 10 декабря на севере Косово. Офицер был одним из около 600 сербов, которые уволились со службы в ноябре в знак протеста по смене номеров.

Сербы снова перекрыли несколько основных дорог к пунктам пропуска на границе. В отделение полиции Косово кто-то бросил светошумовую гранату, а местная полиция устроила перестрелку с неизвестными группами в порядке самообороны.

Что дальше?

Самовольно вводить войска Сербия вряд ли будет. Любое военное вмешательство Белграда в Косово означало бы столкновение с миротворцами НАТО. Разрешение от KFOR на ввод войск также маловероятно. Возвращение сербских сил де-факто будет означать передачу им северных регионов Косово.

Обе страны хотят вступить в Европейский союз. Сербии для завершения процесса членства нужно решить проблемы с Косово. В четверг Косово подало заявку на членство в ЕС. Так что обе страны должны нормализовать отношения, если хотят продвигаться к членству в Евросоюзе.

Впрочем, есть опасения, что россия может подтолкнуть Сербию к вмешательству в Косово, чтобы отвлечь внимание от вторжения в Украину, передает AP. Под популистским руководством Сербия Вучича постепенно отходит от провозглашенной цели относительно членства в ЕС к тесному политическому и военному альянсу с Москвой.

В США говорят, что вопрос должен решаться политическим путем, и предложили создать Сообщество сербских муниципалитетов.

Как сообщал "Телеграф", в апреле Белград обвинял Украину в том, что наши спецслужбы якобы постоянно шлют сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia, выполнявшей авиарейсы Белград — Москва.